Manovra: Abodi, ‘agevolare pratica sportiva nelle famiglie con redditi bassi’

Ottobre 7, 2023

Brucoli, (Siracusa), 7 ott. (Adnkronos) – Una misura come il bonus sport per le famiglie più numerose “è nella nostra proposta di Finanziaria, lo abbiamo detto ancora prima che lo sport entrasse nella Costituzione e ricordando a tutti il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico delle attività sportive in tutte le sue forme e in particolare nei luoghi del disagio e per le famiglie più in difficoltà. Quindi, mi auguro che si riesca, nella collegialità del governo, a trovare, anche con la collaborazione del Parlamento, una forma che consenta di agevolare la pratica sportiva nelle famiglie con redditi bassi ma credo che questo faccia parte di una collaborazione tra Stato e Regioni perché alcune regioni stanno già adottando misure quindi si consolida il principio della materia concorrente”. A dirlo è il ministro dello Sport Andrea Abodi a margine della convention di Fratelli d’Italia a Brucoli (Siracusa). Alla domanda su quanto potrebbe ammontare, dice: “Abbiamo un’idea di spesa che abbiamo fatto al Mef ma è nostro costume aspettare la verifica con il ministero per vedere di definire il quantum. Abbiamo bisogno di annunciare un principio che è questo e poi aspettare il confronto dei numeri per definire la manovra, ognuno per la sua parte”.