Novembre 21, 2022

Roma, 21 nov. (Adnkronos) – Stop non solo per gli occupabili. Dal 1 gennaio 2024 il reddito di cittadinanza viene abrogato per tutti -occupabili e non- sostituito ‘tout court’ da una nuova riforma, “perché serve un cambiamento a 360 gradi”, spiegano fondi di governo all’Adnkronos a Cdm in corso.