Manovra: al via lavori commissione Bilancio, ancora polemiche su caccia cinghiali

Dicembre 15, 2022

Roma, 15 dic. – (Adnkronos) – Sono ripresi in commissione Bilancio della Camera i lavori sulla manovra che daranno il via alle votazioni sugli emendamenti, che dovrebbero essere complessivamente 200 sui circa 500 iniziali, in attesa del maxiemendamento del governo che dovrebbe arrivare domani.

In avvio di seduta, Avs e Movimento 5 Stelle hanno sollevato nuovamente la questione della proposta emendativa che contiene l’estensione della caccia agli animali selvatici, ribadendo il no alla misura e chiedendone il ritiro.