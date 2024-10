Manovra: alla Camera no di Azione e Iv al Psb

9 Ottobre 2024

Roma, 9 ott. (Adnkronos) – No di Italia viva e Azione al Psb, in discussione alla Camera. “Avremmo voluto vedere un Parlamento coeso ma di fronte a questo Piano non possiamo che confermare il voto contrario”, ha annunciato in aula Elena Bonetti (Azione).

“Il Piano strutturale di bilancio si prefigura come un insieme di misure con cui il governo, tra aumento delle tasse e delle accise, pseudo-privatizzazioni, tagli alla spesa sociale, si rimangia le promesse elettorali dell’ultimo decennio e comunque compromette il percorso di crescita del Paese e mette a repentaglio il nostro Welfare”, ha detto invece il capogruppo di Iv Davide Faraone dopo le dichiarazioni in aula del ministro dell’Economia Giorgetti.