Manovra: ancora attesa, commissione Bilancio slitta alle 15

Dicembre 20, 2022

Roma, 20 dic. (Adnkronos) – Ancora attesa sulla manovra: a quanto si apprende, slittano infatti di un’ora sia l’Ufficio di presidenza, inizialmente previsto per le 13 ed ora atteso per le 14, sia la seduta della commissione bilancio che dalle 14 passa alle 15. La commissione – una volta riunita – dovrebbe finalmente procedere alla maratona ad oltranza per approvare gli emendamenti e dare il mandato al relatore, ma non manca scetticismo da parte dell’opposizione su un iter che procede a stento ormai da giorni.