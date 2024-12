Manovra: Appendino, ‘Meloni passata da voce del popolo a scudo potenti’

29 Dicembre 2024

Roma, 29 dic. (Adnkronos) – “In questa manovra il governo ha detto tanti no. No al salario minimo. No all’aiuto ai lavoratori in cassa integrazione. No all’aumento di 100€ delle pensioni. No alla proroga del mercato tutelato per le bollette che ora aumentano del 18% per milioni di cittadini vulnerabili. A cosa ha detto sì? Sì ai 7,5 miliardi per le armi. Sì ad aumenti miseri, come i 7€ per gli infermieri, i 17€ per i medici e gli 1,8€ per chi ha la pensione minima. Sì ad aumentare di migliaia di euro i già lauti stipendi dei Ministri. Giorgia Meloni è ufficialmente passata da voce del popolo a scudo dei privilegiati”. Così sui social Chiara Appendino, vicepresidente M5S.