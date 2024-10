Manovra: Appendino, ‘su banche no tassa ma truffa elettorale, Meloni mente’

16 Ottobre 2024

Roma, 16 ott. (Adnkronos) – “Abbiamo gente che non arriva a fine mese, che non riesce a pagare il mutuo, imprese che si spaccano la schiena e cercano di tenere aperto e non licenziare e si vedono in questa manovra di nuovo 3 miliardi di Ace tagliata”. Così la Vicepresidente del Movimento 5 Stelle Chiara Appendino intervenendo alla trasmissione di La7 Tagadà.

“In questa manovra ci sono di nuovo servizi tagliati e parliamo del 5% di tagli lineari sulla pelle delle persone. Una cosa buona dovevano fare: tassare le banche che da due anni fanno extraprofitti miliardari. Invece questa non è una tassa e non è un contributo, si fanno fare un prestito e hanno il coraggio di dire che stanno tassando le banche. Ma questa è una truffa elettorale che stanno facendo sulla pelle di quei 4 milioni e mezzo di persone che non si riescono a curare. Io non lo accetto. Se governi devi dire agli italiani come stanno le cose, invece Giorgia Meloni è una mentitrice compulsiva”.