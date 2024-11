Manovra: Ascani, ‘è recessiva, interveniamo in Parlamento per lavoratori e imprese’

21 Novembre 2024

Roma, 21 nov. (Adnkronos) – “Una manovra recessiva, che frena la crescita e non sostiene le imprese. Come Pd, insieme alle altre opposizioni, siamo determinati a cambiare la legge in Parlamento intervenendo sul sostegno al comparto auto, sugli aiuti alle aziende e sui costi dell’energia”. Così Anna Ascani, Vicepresidente della Camera e deputata dem.

“Rispondendo agli allarmi e alle preoccupazioni che arrivano dal mondo produttivo. Il calo della produzione industriale non si arresta, -4% rispetto allo scorso anno. Ci sono già 25.000 posti di lavoro a rischio nel settore automobilistico, destinati a raddoppiare senza investimenti mirati. Il governo noncurante taglia il Fondo automotive di 4,6 miliardi fino al 2030 e abolisce l’Ace, l’aiuto alla crescita economica delle imprese, mentre si strizza l’occhio agli evasori con gli ennesimi condoni. Abbiamo presentato emendamenti per il ripristino del Fondo automotive, per la riattivazione dell’Ace e per intervenire in maniera decisa sui costi dell’energia. Per dare respiro alle aziende e certezze ai lavoratori. Ci vuole coraggio, ma non si può rimandare. Il governo ostacola il futuro economico dell’Italia, noi non lo permetteremo”.