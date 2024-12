Manovra: Ascani, ‘governo spreca risorse invece di aiutare famiglie’

20 Dicembre 2024

Roma, 20 dic. (Adnkronos) – “Questo governo che parla continuamente di sostegno alla genitorialità non ha trovato nella legge di bilancio le risorse sufficienti per aiutare concretamente le famiglie con figli. Ho presentato un ordine del giorno alla manovra che chiede al governo almeno un impegno a sostenere le famiglie che a giugno si troveranno ancora una volta a dover sopportare costi notevoli per consentire a bambine e bambini di trascorrere momenti di socialità e formazione all’interno dei centri estivi”. Così Anna Ascani, Vicepresidente della Camera e deputata dem, intervenendo in Aula a Montecitorio.

“All’esecutivo chiedevamo di occuparsi di loro, ma i vincoli di finanza pubblica, che non contano quando si tratta di cancellare le multe ai no vax, del Ponte sullo Stretto o di costosissimi centri in Albania, qui diventano stranamente insormontabili. Ora mi auguro che almeno in forza di questo odg approvato dalla Camera questa forma di sostegno alle famiglie diventi presto fatto concreto”.