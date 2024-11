Manovra: Ascani, ‘mancano 19 mld per sanità, ecco record Meloni’

4 Novembre 2024

Roma, 4 nov. (Adnkronos) – “Dove non è riuscita la calcolatrice della premier in tv, è arrivata ancora una volta la Fondazione Gimbe: i conti sono chiari, mancano 19 miliardi per la sanità da qui al 2030 e di risultato epocale meloniano c’è solo il minimo storico di finanziamento pubblico al settore, che nel 2027 scenderà al 5,9% in rapporto al Pil. L’audizione del presidente Cartabellotta oggi sulla manovra smaschera l’esecutivo, non lasciando spazio a dubbi: il servizio sanitario nazionale è in emergenza e, al di là della propaganda, non si sta facendo nulla per invertire la rotta. Oltre 4,5 milioni di italiani rinunciano alle cure, il personale sanitario è in difficoltà, ci sono interi territori sprovvisti di presidi e servizi, per visite specialistiche bisogna attendere anche più di un anno, ma il governo di destra continua imperterrito a raccontare bugie ai cittadini mentre dirotta i pochi fondi disponibili su progetti utili solo alla propaganda, come nel caso dell’Albania. Daremo battaglia in Parlamento per dare voce ai tanti italiani che chiedono un servizio sanitario pubblico efficiente per tutti”. Così Anna Ascani, vicepresidente della Camera e deputata dem.