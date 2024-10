Manovra: Ascani, ‘parla di migranti per nascondere legge bilancio allucinante’

30 Ottobre 2024

Roma, 30 ott. (Adnkronos) – “Questo governo usa il tema dell’immigrazione per nascondere una legge di bilancio allucinante, che taglia sul personale scolastico per la prima volta dai tempi della Gelmini e sulla sanità tanto da far scioperare medici e infermieri. Al centro del dibattito vorrebbero imporre la questione dell’Albania dove, tra l’altro, hanno buttato 800 milioni degli italiani. È evidente che c’è un tentativo di distrarre dai temi veri, di non parlare di una manovra che non fa niente per la crescita, come certificato dalle loro stesse tabelle che dicono che l’Italia è destinata alla stagnazione una volta esaurita l’onda del Pnrr. Un po’ poco per un governo che voleva fare la storia: registrano i record ma al contrario”, così Anna Ascani, Vicepresidente della Camera e deputata dem intervenendo a “Specchio dei tempi” su Rainews24.