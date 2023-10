Manovra: Ascani (Pd), ‘no a governo che vuole Parlamento passacarte’

Ottobre 16, 2023

Roma, 16 ott. (Adnkronos) – “Col Parlamento non si scherza. Non soddisfatto di essere il governo che tra gli ultimi è quello che ha fatto maggiore ricorso alla decretazione d’urgenza, sei decreti nel solo mese di settembre, oggi avverte che sarà inutile presentare emendamenti alla manovra tanto non verranno presi in considerazione”. Così Anna Ascani del Pd, vicepresidente della Camera dei deputati.

“Alla faccia della centralità del Parlamento richiesta a gran voce quando la destra sedeva sui banchi dell’opposizione, qui siamo alla volontà di ridurlo a passacarte dell’esecutivo. Spero davvero che i colleghi della maggioranza rifiutino un simile diktat. Noi daremo battaglia per cambiare questa manovra del tutto inadeguata ad aiutare il Paese a superare un momento di grande difficoltà ma soprattutto per difendere il ruolo e le prerogative del Parlamento da questa allarmante iniziativa”.