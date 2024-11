Manovra: Avs, ‘risorse ci sono, 15 mld per sanità e scuola da tassa patrimoni oltre 5 mln**

13 Novembre 2024

Roma, 13 nov. (Adnkronos) – “Non è vero che non ci sono risorse. Le risorse ci sono ma bisogna avere il coraggio di andare a prenderle”. Nicola Fratoianni con Angelo Bonelli ha presentato le proposte di Avs sulla manovra per una “legge di bilancio verde e solidale” oggi davanti a Montecitorio. E il “coraggio” a cui fa riferimento Fratoianni è quello di andare a tassare i super ricchi: “Noi con i nostri emendamenti proponiamo una tassa giusta per i patrimoni sopra i 5 milioni di euro. Sarebbe in grado di liberare 15 miliardi l’anno a investire per la maggior parte, oltre 10 miliardi l’anno, per la sanità e i restanti per la scuola”.

Aggiunge Bonelli: “In Italia ci sono 73 persone che hanno un patrimonio di 301 miliardi. Diano loro un contributo e non i pensionati a cui è stata fatta un’elemosina di 10 centesimi al giorno”. Bonelli pone l’accento anche sul ‘green’ e ricorda come la giustizia sociale vada di pari passo con quella ambientale, “quello che Meloni non vuol fare. Oggi in un video dice che lei parla da mamma e io, da padre, le dico che sta rubando il futuro alle generazioni che verranno. Questo governo ha detto no alla legge sulla natura, a quella contro i pesticidi. E poi la truffa della tassa sugli extraprofitti che è solo un’anticipazione di tasse: questo la dice lunga su come è costruita questa manovra”.

E poi stop alle armi: “Basta con le spese militari, 40 miliardi in più. Meno armi e più medici. La scelta -sottolinea Fratoianni- è una scelta semplice tra armarsi e curarsi”.