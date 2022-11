Manovra: Bagnai, ‘bene stop Imu per immobili occupati’

Novembre 26, 2022

Roma, 26 nov. (Adnkronos) – “La decisione di inserire in manovra di bilancio l’esenzione del pagamento dell’Imu per i proprietari di beni immobili occupati illegalmente o inagibili accoglie quanto richiesto a gran voce dalla Lega sin dalla passata legislatura. Imporre il pagamento di imposte per beni non fruibili è ingiusto, soprattutto non rispettoso delle esigenze di proprietari che si troverebbero a pagare tasse su beni non nelle loro disponibilità”. Lo afferma il deputato della Lega Alberto Bagnai, componente della commissione Finanze.

“Questo chiaro impegno della Lega, espresso già in emendamenti e pdl, oggi -aggiunge- si traduce all’interno del documento di bilancio. Un importante risultato, che certifica non solo il buon governo della Lega ma anche la chiara attenzione dimostrata su un tema sentito e delicato”.