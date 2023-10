Manovra: Barelli, ‘cedolare secca? Quando toccano tasse Fi non dorme di notte’**

Ottobre 30, 2023

Roma, 30 ott. (Adnkronos) – “La cedola secca al 26% sugli affitti brevi? A noi quando si toccano le tasse non dormiamo di notte”. Così il capogruppo di FI alla Camera, Paolo Barelli, rispondendo ai cronisti entrando a Palazzo Chigi. “Questa impostazione non ci è piaciuta molto. Riteniamo che comunque dopo un certo numero di appartamenti che il proprietario mette a disposizione per gli affitti brevi è corretto che paghi un maggior numero di tasse perché diventa un’impresa. Però spostare al 26% la cedolare secca per un solo appartamento o per due appartamenti non ci sembra che sia corretto”, rimarca ancora.