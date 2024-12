Manovra: Barelli, ‘da Fi obiettivo mantenere in ordine conti Stato per crescita’

18 Dicembre 2024

Roma, 18 dic. (Adnkronos) – “È terminato un lavoro molto importante” sulla manovra, “in una situazione che per Forza Italia deve innanzitutto mantenere in ordine i conti dello Stato. Su questo ci si è confrontati con tutti i partiti della maggioranza, ma la barra di Forza Italia è che i conti dello Stato rimangano in ordine per incrementare ulteriormente la credibilità che il nostro Paese ha raggiunto in questi difficili anni”. Lo dice Paolo Barelli, capogruppo di Forza Italia alla Camera, durante la conferenza stampa per fare il punto sulla manovra.

“Per Forza Italia le aziende che producono ricchezza e che producono per loro utili per noi sono una mano santa perché significa che investono, che assumono e che possano ulteriormente contribuire a quelli che già sono stati i risultati del nostro governo fino a oggi. La disoccupazione è calata e le assunzioni a tempo indeterminato sono incrementate come non mai. Ci accontentiamo? No, perché c’è ancora una sacca di cittadini che vogliamo inserire nel mondo del lavoro e far star meglio coloro che già ci sono. Gli ingredienti sono attivare la crescita e tenere i conti in ordine, essere credibili nei confronti degli investitori stranieri, nei fondi internazionali, in un mondo che è sempre più global. La nostra credibilità è la base per creare quel volano che possa metterci in condizioni migliori di quelle in cui siamo ora”, conclude Barelli.