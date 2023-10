Manovra: Barelli (Fi), ‘senza correzioni presenteremo emendamenti’

Ottobre 28, 2023

Roma, 28 ott. (Adnkronos) – “Per noi le tasse sulla casa non possono essere parte della manovra, quindi vigileremo, se necessario ci confronteremo con spirito costruttivo, ma occorre sottolineare che anche i cittadini proprietari di immobili che affittano in tempi brevi vanno tutelati”. Così il capogruppo di Forza Italia alla Camera, Paolo Barelli, al Corriere.

La manovra è pronta? “No, aspettiamo di vedere il testo definitivo e l’incontro che Antonio Tajani avrà con Giorgia Meloni per alcuni necessari aggiustamenti – prosegue – Ci sono punti che hanno generato perplessità come l’accesso ai conti correnti da parte del fisco. L’accordo è che in Parlamento approdi un testo che non aumenti la pressione fiscale e che non tocchi con tasse la casa, bene primario degli italiani”.