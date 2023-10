Manovra: Baruffi (Pd), ‘governo ascolti Regioni e incrementi risorse su sanità’

Ottobre 12, 2023

Roma, 12 ott. (Adnkronos) – “La Conferenza delle Regioni, riunita stamattina, chiede al governo di incrementare le risorse del Fondo Sanitario Nazionale. I tagli sono messi nero su bianco nella Nadef: i numeri non sono nè di destra nè di sinistra, come non lo è neppure la voce unanime delle regioni”. Così Davide Baruffi, responsabile Enti locali nella segreteria nazionale del Pd.

“Ma la sforbiciata non riguarda solo i servizi: come avevamo paventato fin dall’inizio dell’estate, anche la revisione del Pnrr colpisce l’edizia sanitaria, a partire da case e ospedali di comunità. Il nuovo target che in Governo sta contrattando in Europa, infatti è come noto, sacrifica quasi 600 interventi della sanità territoriale. A differenza però di quanto indicato dal documento del ministro Fitto e di quanto dichiarato ancora in queste ore dal ministro Schillaci, non ci sono coperture finanziarie alternative. Le regioni ne sono ben consapevoli. Si tagliano dunque anche le strutture della sanità territoriale”.