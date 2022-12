Manovra: Berlusconi rilancia, ‘pensioni a 600 euro subito e detassazione per giovani’

Dicembre 14, 2022

Roma, 14 dic. (Adnkronos) – ”Abbiamo detto che nella legislatura porteremo la pensione per gli anziani a mille euro. Adesso con i pochi soldi che abbiamo possiamo cominiare a portarla a 600 euro.Poi, con cento euro all’anno, dovremo arrivare a mille euro”. Lo ha ribadito Silvio Berlusconi, parlando ieri sera alla festa di Natale del Monza calcio. ”La mia idea -ha detto il Cav- è detassare poi e decontribuire le assunzioni dei giovani tra i 18 e i 34 anni. Questo dà a tutti gli imprenditori una grande convenienza di assumere giovani per un contratto a tempo indeterminato e non gli costa più come con gli altri”.