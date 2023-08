Manovra: Boccia, ‘da governo previsioni sbagliate, non permetteremo tagli a sanità’

Agosto 29, 2023

Roma, 29 ago. (Adnkronos) – “Il governo ha chiaramente sbagliato le previsioni contenute nel Def approvato in primavera non solo sulla crescita per il 2023, ma anche sui principali capisaldi del bilancio dello Stato: dal debito alle entrate. Non hanno i soldi per mantenere le promesse elettorali e, non avendo idee, cercano alibi penosi, come il costo del Superbonus, che non c’entra nulla con il bilancio di previsione 2024-2026, per giustificare i propri fallimenti. Sul taglio del cuneo fiscale e sulla sanità ci aspettiamo un’operazione verità. Non permetteremo che si taglino i servizi o risorse preziose alla sanità pubblica o si ripeta, come per il 2023, la politica dei bonus sulla riduzione delle tasse sul lavoro. Il ministro Giorgetti dice che non si stanno correndo i 100 metri ma i 5mila? Per la verità, quella per il governo del Paese sarebbe una maratona ma la destra con la propaganda continua a fare solo false partenze e a rimetterci saranno sempre i più deboli, i poveri e i pensionati”. Così Francesco Boccia, presidente dei Senatori del Partito democratico, intervenendo a Castellaneta Marina alla presentazione del libro di Bisignani e Madron, ‘I potenti al tempo di Giorgia’.