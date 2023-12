Manovra: Boccia, ‘ennesimo scippo a fondi coesione per il Ponte’

Dicembre 12, 2023

Roma, 12 dic. (Adnkronos) – “Leggiamo l’emendamento del governo e scopriamo che il Ponte verrà finanziato con risorse che vengono in buona parte dal Fondo coesione e sviluppo. Lo stesso fondo su cui il governo ha ‘appoggiato’ molti progetti del Pnrr. Sarebbe l’ennesimo scippo ad un fondo che serve ad altro e che sta diventando la tasca di Pantalone di un governo che non sa che pesci prendere per trovare le risorse di una manovra che non si preoccupa di trovare risorse per la sanità pubblica ma cerca soldi per tenere buono Salvini che usa soldi che c’erano, ed erano delle regioni, e decide unilateralmente di finanziare alcune opere: siamo ai carrarmati di Mussolini, ma non ci facciamo prendere in giro”. Così il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia commenta l’emendamento del governo presentato in commissione Bilancio.