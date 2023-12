Manovra: Boccia, ‘governo ‘col favore delle tenebre’ raggira Parlamento’

Dicembre 13, 2023

Roma, 13 dic. (Adnkronos) – “Siamo di fronte ad un fatto gravissimo: il governo sta letteralmente raggirando il Parlamento. Prima raccontano la favola dell’inemendabilità della manovra da parte della maggioranza. Poi, per correggere i gravi errori contenuti nel testo presentato presenta emendamenti correttivi, che di fatto non correggono nulla”. Così il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia.

“Per dare copertura ad emendamenti bandiera come quello del Ponte, sposta risorse che in realtà sono già utilizzate, muovendole come i famosi carrarmati di Mussolini. E ora tramite i relatori, maggiordomi dell’esecutivo, presenta nuove modifiche al testo, addirittura presentando subemendamenti agli emendamenti presentati giorni fa. Dalla manovra intoccabile siamo passati al bazar degli emendamenti, con evidenti marchette e mance. Giorgia Meloni è stata smentita e il suo governo ha raccontato l’ennesima bugia al Paese: stanotte è venuta giù la maschera e ‘col favore delle tenebre’ ha presentato una ventina di emendamenti che sono vere e proprie mance”.