Manovra: Boccia, ‘governo Meloni la farà ristretta e bonsai’

Settembre 27, 2023

Roma, 27 set. (Adnkronos) – “Noi lo avevamo detto nella primavera scorsa quando hanno approvato un Def che diceva delle cose che per la presidente Meloni facevano riferimento a un modello di austerity che somigliava a quello di Draghi, ma lui ha governato l’Italia in un altro contesto”. Lo ha detto Francesco Boccia, capogruppo del Partito democratico al Senato, a Cinque minuti, su Rai Uno.

“Lei non ci ha ascoltato quando abbiamo detto che quel rapporto deficit/Pil non era adeguato e ora sono tutti nudi di fronte all’evidenza – ha continuato -. Il governo Meloni, infatti, si accinge a fare una manovra ristretta, bonsai, tutta fatta a debito e sarà sotto gli occhi di tutti l’impossibilità sia di aumentare la riduzione delle tasse del lavoro, sia la non certezza su sanità pubblica e scuola, come avevamo chiesto. Ed è sotto gli occhi di tutti”.