Manovra: Boccia, ‘governo senza soldi e idee, venga in Parlamento a discutere’

Agosto 25, 2023

Roma, 25 ago. (Adnkronos) – “Il principale problema di questo governo è che è concentrato solo su una parte del popolo italiano, quello a cui sono state fatte promesse elettorali, è fazioso, e vive alla giornata. Se il ministro Giorgetti e la maggioranza approvano ad aprile un Def che prevede un disavanzo del 3,7 % e per fare la manovra servono circa 25 miliardi è evidente che non ci sono soldi per fare nulla”. Così il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia, questa mattina ad Agorà.

“Le risorse certe ad oggi sono 4 miliardi del tesoretto di aprile, 1 miliardo e mezzo da tagli di spesa e 3 miliardi e mezzo dagli extraprofitti, che sono però risorse una tantum e quindi non utilizzabili per misure strutturali. Se il governo e Giorgetti dovessero provare a mantenere tutte le promesse fatte alla parte di elettori che ha votato per la destra – ragiona il dem – dovrebbero fare una manovra in deficit, ma lo stesso ministro dell’Economia ha sempre detto che il governo non farà una manovra in deficit .E allora il nodo sta nella questione delle entrate. Ma questo governo non ha una idea, e mai se ne è discusso in Parlamento. A parte i condoni previsti dalla delega fiscale nessuno sa quali saranno le entrate su cui conterà questo governo per la manovra. Vengano in Parlamento a discuterne. Per noi è urgente e necessario rifinanziare la sanità pubblica e il ministro della Salute Schillaci ha chiesto 4 miliardi. È possibile sapere dove saranno trovati visto che sulla carta non ci sono e discuterne in Parlamento?”.