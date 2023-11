Manovra: Boccia, ‘Meloni accetti confronto’

Novembre 3, 2023

Roma, 3 nov. (Adnkronos) – “Anche oggi abbiamo assistito all’ennesima conferenza stampa in cui è stata annunciata, questa volta, la riforma costituzionale, madre di tutte le riforme. Leggeremo il testo ma è evidente che si tratta di una riforma che cambia l’equilibrio tra i poteri, colpendo di fatto quelli del capo dello Stato e rovesciando quello tra Parlamento e governo. Il tutto nel nome della scelta di un ‘capo’”. Così il presidente dei senatori del Pd, Francesco Boccia.

“Io penso che invece di annunciare riforme avventate e presentare Piani Mattei aull’Africa, che servono solo ad accentrare nuovi poteri a Palazzo Chigi, Giorgia Meloni farebbe meglio a confrontarsi sulla manovra di bilancio che, come ammesso da esponenti del suo governo, dovrà essere cambiata. Non copra con annunci di riforme e ‘piani’ una manovra che non è sostenibile nè credibile: venga in Parlamento e accetti modifiche e miglioramenti che verranno dai nostri emendamenti e magari, suo buon cuore, da quelli della sua maggioranza a cui vuole mettere il bavaglio”.

“E magari, nel frattempo, trovi il tempo di rispondere alla nostra interrogazione sulla telefonata con il presunto diplomatico africano che non può essere derubricata ad incidente ma è un episodio che ha messo a rischio la nostra sicurezza e va chiarito al più presto”.