Manovra: Boccia, ‘Meloni ambigua su pensioni, serve risposta prima del 30/11’

Novembre 24, 2023

Roma, 24 nov. (Adnkronos) – “Ieri in Senato Giorgia Meloni ha ammesso che in materia di pensioni la manovra è sbagliata ma le sue parole sono state ambigue. Il suo governo ha il dovere, nei confronti di 700mila lavoratori e oltre 23mila medici, di dire come intende correggere la manovra”. Così il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia conversando con i giornalisti a Palazzo Madama.

“Ci sono cittadini che devono decidere entro il 30 novembre se andare o meno in pensione. Sapendo che se vanno in pensione entro il 30 novembre salvano la pensione integrale. Se non vanno ora e decidono di farlo nel 2024 a causa della folle legge di bilancio perderanno a vita una parte della loro pensione. Quanto sta avvenendo è molto grave e il governo ha il diritto politico e morale di dare una risposta e fare chiarezza”.