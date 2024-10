Manovra: Boccia, ‘no risorse per sanità con sciopero medici e un caffè a pensionati’

23 Ottobre 2024

Roma, 23 ott. (Adnkronos) – “Analizzeremo la manovra con maggiore attenzione ma ad una prima lettura tutte le nostre preoccupazioni sono confermate: dai pesanti tagli agli enti locali a quello sulle detrazioni. Ma soprattutto, nonostante gli annunci, pochissimo per la sanità: 1 miliardo e tre per questo anno e 1 per l’anno prossimo”. Così il capogruppo Pd al Senato, Francesco Boccia, sulla manovra.

“Meno della metà delle risorse richieste dal ministro Schillaci e dallo stesso Giorgetti. Con lo stanziamento più basso di risorse, in percentuale in rapporto al Pil, degli ultimi 15 anni: solo il 6,05. Il primo risultato di queste scelte è lo sciopero del personale del comparto sanità annunciato per il 20 novembre da Anaao, Assomed e altre sigle sindacali. Siamo di fronte ad una manovra senza prospettiva, che non aiuterà il nostro Paese. Con l’aggiunta della beffa per i pensionati con la minima che si vedono regalare un caffè al mese e la presa in giro del fondo per le emergenze nazionali finanziato con una estrazione straordinaria del Lotto e del Superenalotto. Stanno raschiando il barile, senza uno straccio di idea in tema di investimenti e di crescita. Tagli, solo tagli”.