Manovra: Boccia (Pd), ‘Ciriani dice bugie e cerca alibi, ritardi colpa governo’

Dicembre 14, 2023

Roma, 14 dic. (Adnkronos) – “C’è da rimanere esterrefatti a leggere le dichiarazioni del ministro Ciriani. Le colpe dei ritardi dell’iter della manovra in Senato non sono certo dell’opposizione”. Così il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia replico alle dichiarazioni del ministro Ciriani.

“Che ha semplicemente fatto il proprio lavoro, presentando i propri emendamenti. Ciriani sta cercando un’alibi alle colpe del governo che si è accartocciato su se stesso raccontando prima che la maggioranza non avrebbe emendato la manovra, poi correggendo le parti che non stavano in piedi, come quella sulle pensioni, poi presentando altri emendamenti e poi cedendo alle pressioni dei propri parlamentari infarcendo il testo di vere e proprie marchette e mance. Ciriani smetta di dire bugie: in commissione Bilancio non si è nemmeno cominciato a votare non per colpa delle opposizioni ma per colpa dell’incapacità del suo governo che ora rischia di portare l’Italia, già isolata in Europa, all’esercizio provvisorio”.