Manovra: Boccia (Pd), ‘Governo non rispetta il Parlamento, Giorgetti dia dati su spesa’

8 Ottobre 2024

Roma, 8 ott (Adnkronos) – “Questa sera si svolgerà alla Camera l’audizione, davanti alle commissioni Bilancio di Camera e Senato, del ministro Giorgetti sul PSB. Mi auguro che in questa circostanza oltre ad illustrare i dati contenuti nel Piano Strutturale di Bilancio, che fanno riferimento al Pil con dati manipolati e nel frattempo smentiti, in negativo, da Bankitalia e UPB, il ministro ci dia qualche numero della Nota di Aggiornamento al Def che non è stata ancora abolita!”. Lo dice il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia.

“Le modalità di presentazione della manovra sono disciplinate dalla legge di contabilità che è ancora in vigore e indipendentemente da quali accordi il Ministro ha fatto a Bruxelles, serve rispetto per il Parlamento che ancora oggi è all’oscuro di qualsiasi dato riguardante la spesa. Che, dopo quanto affermato dallo stesso Giorgetti, vorrà dire tagli alla spesa e minori servizi”, prosegue.

“Oltre alle previsioni errate sul Pil forse sarebbe il caso che stasera il ministro dell’Economia ci dicesse se ci sarà il blocco delle indicizzazioni delle pensioni, quali saranno i tagli, perché saranno tagli, sulla scuola, sulla sanità, sull’assistenza, come denunciato ieri da ANCI. Non è possibile che ad oggi questi dati siano ancora tenuti nascosti dal governo. Ci aspettiamo da Giorgetti la massima trasparenza sui conti, che finora non c’è stata, e che dica chiaramente al Paese quali saranno i ‘sacrifici’ di cui ha parlato”, conclude Boccia.