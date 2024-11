Manovra: Boccia, ‘per Sud tagli molto seri, conferma che autonomia è spacca Italia’

13 Novembre 2024

Roma, 13 nov (Adnkronos) – “Per il Sud ci sono tagli molto seri. Ci aspettavamo risorse per i Lep, che non ci sono. La conferma che l’Autonomia è un disegno spacca Italia. In più c’è un taglio duro con la riduzione dei servizi”. Lo ha detto il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia presentando le proposte dem sulla manovra.