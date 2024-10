Manovra: Boccia, ‘scritta sul’acqua, buio fitto’

17 Ottobre 2024

Roma, 17 ott.(Adnkronos) – “La Manovra approvata in Cdm è scritta sull’acqua: vale 30 miliardi, ma soltanto 15 sono coperti da extra-deficit, contributo delle banche -che però è un imbroglio, un anticipo di cassa che andrà restituito nel 2027- e tagli ai ministeri. Sugli altri 15 è buio fitto: vogliamo sapere dove prendono le risorse. La terza legge di Bilancio targata Meloni, molto simile a quella dell’anno scorso, conferma che non hanno un’idea di Paese: continuano a comprare tempo e ipotecano il futuro anche del prossimo Esecutivo, scrivendo nel Psb numeri che vincoleranno chi verrà dopo di loro. Ma era prevedibile: Meloni, Salvini e Tajani non sono d’accordo su nulla ed ecco il risultato: una manovra debole, incapace di rispondere ai bisogni dei cittadini”. Lo dice il capogruppo del Pd al Senato, Francesco Boccia, in un’intervista a ‘La Repubblica’.