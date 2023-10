Manovra: Boccia, ‘testo non ancora in Parlamento, non è accettabile’

Ottobre 23, 2023

Roma, 23 ott. (Adnkronos) – “Non ci sono alibi né giustificazioni: l’anno scorso avevano quella legata al passaggio di consegne con Draghi, quest’anno hanno un anno di lavoro, per loro pieno di successi a sentire il Brancaccio, per noi totalmente fallimentare alle spalle”. Così il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia.

“Non so in quale mondo vivano ma se la manovra non arriva in Parlamento faremo una protesta formale con tutte le opposizioni in capigruppo e in tutte le sedi opportune e organizzeremo audizioni con i mondi che fuori si fanno sentire: dalla sanità alla scuola alle imprese. Anche il Dpb trasmesso a Bruxelles è incompleto sia nelle tabelle che nella parte descrittiva. Non è possibile, dopo tutti gli annunci e le conferenze stampa fatte, che ad oggi nessuno abbia ancora visto il testo della manovra”.