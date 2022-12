Dicembre 24, 2022

Roma, 24 dic (Adnkronos) – “Il Parlamento deve avere il tempo per approfondire la Legge di Bilancio, la più importante legge dello Stato. Tempo ora negato fino all’inverosimile da chi in passato, dall’opposizione, esigeva più spazio di discussione. Questa nottata prova che non sono né ‘pronti’ né ‘capaci'”. Lo scrive sui social Laura Boldrini, deputata del Partito democratico.