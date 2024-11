Manovra: Bonelli, ‘Meloni come sceriffo di Nottingham, colpisce poveri e tutela ricchi’

25 Novembre 2024

Roma, 25 nov. (Adnkronos) – “E’ uno scandalo la riforma Irpef applicata nella manovra economica. Una tassazione senza precedenti sui redditi medi che porta l’aliquota marginale per la fascia di reddito tra 32.000 e 40.000 euro dal 45% al 56%”. Così il deputato di Avs e portavoce nazionale di Europa Verde, Angelo Bonelli.

“Questi dati, riportati nella relazione dell’Ufficio Parlamentare di Bilancio, evidenziano scelte non solo sbagliate, ma socialmente ingiuste nella manovra di bilancio. Quando affermavamo che a pagare la crisi economica e sociale sarebbero stati i redditi medio-bassi, non era uno slogan, ma la triste realtà confermata dai numeri. La manovra del governo Meloni prevede tagli ai servizi sociali, al trasporto pubblico, alla sanità e alla scuola, mentre finanzia il ponte sullo Stretto di Messina con 14,6 miliardi di euro di fondi pubblici. Nella manovra è stato presentato un emendamento della Lega che aumenta lo stanziamento per il ponte di oltre 3 miliardi di euro indifferente alle priorità dell’Italia. Meloni si comporta come lo sceriffo di Nottingham: riscuote le tasse dai più poveri e tutela i super-ricchi”.