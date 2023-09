Manovra: Bonelli, ‘Meloni ‘mani di forbice’ taglia, attacca opposizioni ma non dà soluzioni’

Settembre 12, 2023

Roma, 12 set. (Adnkronos) – “L’intervento della premier ‘mani di forbice’ Meloni all’assemblea di Fratelli d’Italia ha dimostrato un’ulteriore volta la sua inadeguatezza nel governare: invece di fornire chiarimenti su decisioni tanto gravi come i tagli alla scuola e alla sanità, ha preferito utilizzare quel palcoscenico per attaccare l’opposizione. Questo è emblematico di un governo che non sa come gestire una manovra di bilancio che rispetti le esigenze dei cittadini”. Così, in una nota, Angelo Bonelli, co-portavoce nazionale di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra.

“Meloni, invece di affrontare i problemi urgenti come il rincaro dei prezzi, le questioni ambientali e l’instabilità economica, sembra concentrarsi solo sulle solite polemiche sterili – prosegue -. E non spiega perché il suo governo non tocca gli extraprofitti delle compagnie energetiche, 40 miliardi da restituire a famiglie e imprese”. “Risponderemo con compattezza nel sostenere un salario minimo e nell’adottare misure concrete per la risoluzione della crisi climatica attraverso la transizione ecologica. Non possiamo permettere che si continui a fare politica a scapito del futuro del nostro Paese”, conclude Bonelli.