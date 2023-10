Ottobre 4, 2023

Roma, 4 ott. (Adnkronos) – “Credo che le opposizioni debbano avere un atteggiamento costruttivo verso la prossima manovra. Proprio in quest’ottica, le nostre misure sulla sanità le abbiamo condivise con loro e siamo in attesa di una risposta. Noi comunque andremo avanti, sperando in una sinergia comune capace di produrre e proporre al Parlamento una serie di proposte credibili”. Così Elena Bonetti, deputata di Azione-Italia Viva-Renew Europe, intervenendo a Rainews24.