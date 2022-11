Manovra: Borghi, ‘esenzione Imu per immobili occupati’

Novembre 26, 2022

Roma, 26 nov. (Adnkronos) – “Siamo al lavoro per fare in modo che nella manovra venga compresa anche la misura per esentare dal pagamento dell’Imu i proprietari di case e immobili occupati. Un’iniziativa fortemente voluta dalla Lega, che già nella scorsa legislatura abbiamo portato avanti presentando un progetto di legge alla Camera”. Lo afferma il senatore della Lega Claudio Borghi, componente della commissione Bilancio del Senato.

“Crediamo fortemente in questa norma di buonsenso -aggiunge- perché riteniamo sia assurdo, oltre che profondamente ingiusto, dover pagare delle imposte su una casa o un immobile he di fatto non è utilizzabile”.