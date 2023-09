Manovra: Boschi (Iv), ‘governo trovi risorse per rinnovo contratti Pa’

Settembre 27, 2023

Roma, 27 set. (Adnkronos) – “Non posso ritenermi soddisfatta dalla risposta del ministro Giorgetti perché non ha chiarito quante risorse potranno essere messe a disposizione nella prossima legge di bilancio per il rinnovo dei contratti della pubblica amministrazione”. Lo ha detto Maria Elena Boschi, deputata di Azione-Italia Viva, nella replica al question time con il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti.

“Il tema desta preoccupazione e noi, come gruppo Italia Viva-Azione, l’abbiamo espresso anche con emendamenti, odg, proposte negli scorsi mesi – ha proseguito -. Il governo ha sempre rimandato alla legge di bilancio. Oggi il ministro parla di un miliardo, cifra ben distante dagli 8/10 necessari per il rinnovo dei contratti degli oltre 3 milioni di dipendenti pubblici. Stupisce anche che lo stesso ministro della pubblica amministrazione, Zangrillo, abbia già messo le mani avanti dicendo che soldi non ce ne sono. Dunque, anche questa volta il rinnovo dei contratti si farà un’altra volta”. “Il governo Meloni ci ha detto di essere pronto a governare. Allora, dovrebbe essere pronto a dare risposte a una risorsa fondamentale dello Stato. Non possiamo pensare di elogiare e ringraziare medici, infermieri, forze dell’ordine quando intervengono nelle emergenze salvo poi non far fronte all’erosione del loro stipendio a causa dell’inflazione. Se anche dalla sanità passa la possibilità di adempiere ai doveri del Pnrr e non sprecare 200 miliardi di euro, occorre dare risposte e valorizzare quelle competenze”, ha concluso Boschi.