Manovra: Braga (Pd), ‘compitino con tassa Meloni, oggi muore il populismo elettorale’

9 Ottobre 2024

Roma, 9 ott (Adnkronos) – “Il Psb è l’ennesima occasione mancata: è una manovra vuota e priva di progettualità, insomma è il compitino fatto per l’Europa in cui si dice poco e quello che si dice non può che preoccuparci”. Lo ha detto Chiara Braga intervenendo in aula alla Camera.

“Mentre il Paese cresce meno di quello che vi siete affannati a raccontare in questi mesi, proponete misure dal cuneo fiscale al taglio dell’Irpef, senza dire come saranno realizzate. Giorgetti conferma che aumenterete le tasse sulla casa per fare cassa mentre sulla sanità non aumenterete di un solo euro le risorse che servono a salvare il SSN”, ha spiegato la capogruppo del Pd.

“I ‘sacrifici’ li dovranno fare sempre i lavoratori e i pensionati costretti a pagare una bella “tassa Meloni” sui carburanti – altro che eliminazione delle accise! – rinunciare alle cure mediche, vedere vuoto il carrello del supermercato e a pagare prezzi incontrollati dell’energia. Del Piano casa di cui non c’è traccia, al massimo un nuovo bel condono edilizio. Annunciate tagli pesantissimi a Comuni e Regioni e nuove privatizzazioni a partire dalle ferrovie, quelle che il Ministro Salvini non sa far funzionare e che pensate soltanto di svendere per fare un po’ di cassa”, ha proseguito.

(Adnkronos) – “Qui oggi muore il populismo con cui vi siete riempiti la bocca nelle promesse elettorali. Questo piano ci dice che così impegnati a fare la storia avete perso il senso della misura e soprattutto la misura dei vostri fallimenti”, ha concluso Braga.