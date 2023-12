Manovra: Braga (Pd), ‘niente fiducia, ora maggioranza non può nascondersi’

Dicembre 20, 2023

Roma, 20 dic (Adnkronos) – “Nel passaggio alla Camera le opposizioni hanno ottenuto nella riunione dei capigruppo che non venga messa la fiducia sulla legge di Bilancio. Ora maggioranza e governo dovranno prendersi la responsabilità di votare in Aula i nostri emendamenti, di dire no all’aumento delle pensioni, no ai finanziamenti sulla sanità, alla proroga del superbonus, al fondo affitti. Non potranno nascondersi dietro un voto di fiducia, dovranno prendersi la responsabilità davanti al Paese”. Lo dice Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera dei deputati.