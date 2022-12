Manovra: Calenda, ‘Ciriani chieda scusa a Marattin, gli ha dato del miracolato’

Dicembre 20, 2022

Roma, 20 dic. (Adnkronos) – Dal ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, “ci aspettiamo le scuse, perchè va bene tutto nella vita, ma non si insulta un parlamentare eletto”. A chiederlo, durante una conferenza stampa, Carlo Calenda, dopo che il capogruppo del Terzo Polo alla Camera, Matteo Richetti, ha riferito che l’esponente dell’Esecutivo ha definito “miracolato” il deputato del suo partito Luigi Marattin, componente della commissione Bilancio.

Si era in una fase di interlocuzione anche con le opposizioni per decidere come destinare le risorse messe a disposizione dal ministro dell’Economia, racconta, e “ha fatto irruzione la Lega” prima che potesse intervenire Marattin. “E il ministro Ciriani: ma tu dove vai che sei un miracolato? Ma tu come sei stato eletto, guarda me che ho preso il 52 per cento”.