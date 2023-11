Manovra: Calenda, ‘controproposte Azione da sanità a industria con costi e coperture’

Novembre 21, 2023

Roma, 21 nov. (Adnkronos) – “Oggi a Montecitorio abbiamo presentato la nostra Contromanovra 2024, con le proposte di Azione per la Legge di Bilancio. Ci siamo concentrati su sanità, istruzione, fisco, FamilyAct e industria, i pilastri essenziali della nostra società, oggi drammaticamente in crisi. Ovviamente e come sempre, le proposte sono accompagnate da costi e coperture”. Così Carlo Calenda su twitter.