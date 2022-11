Novembre 29, 2022

Roma, 29 nov (Adnkronos) – “Se noi facessimo per una volta nella vita una roba normale. Se i partiti di governo, leggi Forza Italia, invece di sabotare Meloni contribuissero a fare la manovra e l’opposizione invece di andare in piazza presentasse provvedimenti migliorativi, forse sarebbe un Paese normale. Invece continuiamo a essere un Paese machiavellico di cui non ci capisce niente”. Lo ha detto Carlo Calenda lasciando palazzo Chigi dopo l’incontro sulla manovra con la premier Giorgia Meloni.