Ottobre 4, 2023

Roma, 4 ott. (Adnkronos) – “Io penso che ci sia una cosa che va chiarita, non voteremo lo scostamento di bilancio ammesso che non ci siano risorse (in più – ndr) per la sanità. Ci sono intere regioni in Italia dove farsi una tac o una mammografia è impossibile. Questo è il principale diritto”. Così il leader di Azione Carlo Calenda a Sky tg 24 nell’ambito delle celebrazioni ‘Sky 20 anni’.