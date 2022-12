Manovra: Calenda, ‘solo mance, serve rivoluzione della serietà’

Dicembre 23, 2022

Roma, 23 dic (Adnkronos) – “Fare una manovra dove non c’è nulla per i giovani, la sanità, gli investimenti richiede perizia. Investire sul calcio invece che sulla cultura risponde alle lacune dell’Italia. Aiutare l’evasore in un paese con 100 mld di evasione è una saggia scelta di politica economica. Bravi”. Lo scrive Carlo Calenda sui suoi social.

“Siamo passati attraverso la “rivoluzione” 5S, poi Salvini e ora Meloni. Abbiamo ottenuto sempre la stessa cosa: mance. E continuiamo a declinare discutendo di POS. L’unica rivoluzione che serve è quella della serietà e del pragmatismo. Magari, prima o poi, con calma, lo capiremo”, prosegue.

“Non ci vorrebbe poi molto. Dovremmo solo iniziare a considerare lo Stato come bene nostro e dunque scegliere a chi affidarlo usando gli stessi parametri che useremmo per una nostra attività. CV e concretezza delle proposte al posto di destra/sinistra simpatia/antipatia e slogan”, conclude il leader del Terzo polo.