Manovra: Casini, ‘opposizione non giustifichi Degni’

Gennaio 2, 2024

Roma, 2 gen (Adnkronos) – “L’opposizione non può in alcun modo giustificare i comportamenti del dott. Degni. Nel concetto di autonomia e indipendenza della magistratura non è compresa la libertà di esprimere pubblicamente le proprie opinioni politiche, in modo peraltro eccessivo e sguaiato, ma l’esatto opposto e cioè la assoluta imparzialità”. Lo dichiara Pier Ferdinando Casini.

“Inoltre, il magistrato, anche quello di nomina governativa come nel caso del dott. Degni, non deve essere solo imparziale ma deve sempre e comunque apparire tale, per coltivare e salvaguardare la sua autonomia ed indipendenza”, aggiunge.