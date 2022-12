Manovra: Cattaneo (Fi), ‘non ci sarà esercizio provvisorio, in prossime ore si chiude’

Dicembre 20, 2022

Roma, 20 dic. (Adnkronos) – “La legge di bilancio vedrà la luce alla Camera prima di Natale, poi ci sarà il passaggio al Senato e, con buona pace di qualche gufo, non ci sarà nessun esercizio provvisorio. Qualcuno lo evoca, è vero, ma preferisco quelle opposizioni che, anche in questo momento, stanno dialogando con la maggioranza, provando a trovare delle iniziative utili per il Paese. Speriamo tutti che ci sia un clima sereno: i lavori sono cominciati, nelle prossime ore chiuderemo tutto nel migliore dei modi”. Così Alessandro Cattaneo, presidente dei deputati di Forza Italia, al Tg4.

“Dopo che il decreto è uscito dal consiglio dei ministri, Forza Italia ha indicato delle priorità, il presidente Silvio Berlusconi è stato molto chiaro. Le pensioni minime devono andare a 600 euro e così sarà per tutti gli italiani over 75: pensiamo che questo sia un segnale importante per gli anziani che sopravvivono oggi con la pensione minima”, ha proseguito. “Quando qualcuno dall’altra parte fa polemica, dovrebbe ricordare che la pensione minima di oggi è tale perché sempre Forza Italia e Silvio Berlusconi la indicarono come il vecchio famoso milione di lire all’inizio degli anni 2000. L’altro provvedimento importante, per noi, è la detassazione totale dei giovani che vengono assunti dagli imprenditori”.

“Ora stiamo limando alcuni aspetti – ha aggiunto -, ma è semplice: l’imprenditore che assume un giovane non paga tasse perché lo Stato non può lucrare su un under 35 che viene stabilizzato nel mondo del lavoro. Il terzo tema su cui abbiamo discusso – ha precisato -, trovando alla fine una quadra, è il 110%, una proroga parziale, nel senso che torniamo all’indicazione che c’era prima e cioè il 31 dicembre per chi ha depositato la Cilas. Per noi liberali vale un principio: lo Stato non può cambiare le carte in tavola, questo crea problemi ai cittadini e alle imprese”, ha concluso.