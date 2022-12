Manovra: Ciriani, ‘da opposizione non ostruzionismo, spero continui così’

Dicembre 16, 2022

Roma, 16 dic. (Adnkronos) – “L’esercizio provvisorio sarebbe un danno di immagine gravissimo per il Paese. Ci confronteremo con l’opposizione e devo dire che finora in Senato il rapporto è stato naturalmente di diversità di opinione anche molto forte ma non posso dire che sia stato ostruzionistico. Quindi mi auguro che possa essere così anche alla Camera”. Lo ha affermato il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, ospite di ‘Live in’ su Sky Tg 24 a proposito dell’iter della legge di Bilancio.