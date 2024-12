Manovra: Ciriani, ‘Governo si scusa per assenza questa mattina, episodi non si ripetano’

19 Dicembre 2024

Roma, 19 dic. (Adnkronos) – “Vorrei fare le mie scuse personali e anche a nome del Governo per il ritardo con cui questa mattina sono stati avviati i lavori. Si bene che stanchezza, inconvenienti, incomprensioni possono capitare soprattutto in queste ore molto frenetiche, però so anche che alla fine le giustificazioni stanno a zero e non intendo ricorrere alla pratica dello scaricabarile come pure potrei”. Lo ha affermato il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, intervenendo alla Camera prima di porre la questione di fiducia sulla legge di Bilancio.

“Al presidente della Camera, a tutti i Gruppi parlamentari e ai singoli parlamentari -ha aggiunto- voglio ribadire il mio massimo impegno affinché tutti i ministeri garantiscano doverosamente e prioritariamente la loro presenza puntuale in Aula e nelle commissioni affinché questi episodi non si ripetano più”.