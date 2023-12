Manovra: Ciriani, ‘in Senato tra 18 e 20 dicembre, dipende anche da opposizioni’**

Dicembre 12, 2023

Roma, 12 dic. (Adnkronos) – “Il calendario ufficiale prevede l’approdo della manovra in Aula al Senato tra il 18 e il 20 dicembre. E’ possibile che questa data sia rispettata, compatibilmente all’atteggiamento che avrà l’opposizione in commissione, a cui abbiamo garantito la possibilità di approfondire i macrotemi su cui il governo ha voluto soffermarsi”. Così il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, a margine del convegno ‘Manovra 2024. Tempo di bilanci’ organizzato da Conflavoro Pmi a Roma.

“Ci sono degli emendamenti già depositati, altri li depositeremo credo in giornata poi avrà avvio la discussione approfondita in commissione. Speriamo non ci siano ritardi, ma sicuramente come sempre la manovra verrà approvata nei tempi stabiliti dalla legge”, ha concluso il ministro.